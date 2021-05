Pelargonie: Eine Ode an Omas Lieblingsblume

Nur der Gartenzwerg hat noch ein schlechteres Image: Die Pelargonie ist für viele Österreicher die eingetopfte Spießigkeit, die höchstens in Großmutters Garten ihre Berechtigung hat. Für andere ist sie die Blume des Sommers, weil sie bis in den Herbst dafür sorgt, dass man den heimischen Balkon von Weitem leuchten sieht.

Und das ist wohl auch ein Grund, warum das Storchschnabelgewächs so häufig in den Gärten zu sehen ist wie keine andere Pflanze. Ein anderer: „Die Pelargonie ist sehr pflegeleicht“, wie Andreas Fellner von der HBLFA für Gartenbau in Schönbrunn weiß. Jetzt, nach den Eisheiligen, ist die Zeit, sie in Töpfe zu setzen. „Am wohlsten fühlt sie sich an einem sehr sonnigen Standort – ihre haarigen Blätter dienen ihr als Hitzeschutz. Auch Halbschatten verträgt sie, wobei sie umso üppiger blüht, je sonniger ein Standort ist.“ Großmutters Lieblingspflanze braucht zwar regelmäßig Dünger und Wasser, verzeiht es aber, wenn man einmal einen Tag vergisst zu gießen. Nur Staunässe sollte der Hobbygärtner vermeiden, was allerdings für alles Grün gilt, das man in Töpfen anbaut. „Dann verfaulen die Wurzeln und die Pflanzen verdursten – trotz Wasser“, erläutert der Gartenbauexperte.