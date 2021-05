Rote Nelke: Eine Blume als Symbol des 1. Mai

Französische Rose

Anders war das in Frankreich: „Da galten rote Nelken als Symbol der Royalisten und Ultra-Konservativen, weshalb dort Arbeiter eine rote Rose trugen“, sagt Historikerin Klemun. Die rote Nelke hatte schon zur Zeit der Französischen Revolution eine eher reaktionäre Bedeutung – sie wurde trotzig von Adligen getragen, die man zur Guillotine brachte. In Deutschland galt die rote Schönheit hingegen Aufklärern wie Immanuel Kant als das Symbol des bürgerlichen Fortschritts, weiß Klemun. „Die Nelke ist eine gut zu züchtende Pflanze. So, wie man Menschen durch Erziehung vollkommen machen möchte, so verstehen es Züchter, eine perfekte Blume zu erschaffen.“

Dass Nelken besonders gut zu kreuzen sind, darauf kam übrigens schon Anfang des 18. Jahrhunderts ein Londoner Gärtner, der zwei Arten (Garten- und Bartnelke) nebeneinander ausgesetzt hatte. Das war gut hundert Jahre, bevor Gregor Mendel eine ähnliche Entdeckung in seinem Erbsenbeet machte. Die Erkenntnis des Londoner Gärtners wurde allerdings noch als Angriff auf die göttliche Schöpfung abgetan und nicht weiter verfolgt – die Züchtungspraxis zeigte später dennoch große Erfolge.