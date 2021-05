"Jeder möchte etwas leisten. Das hat mit Menschenwürde zu tun"

Der Lockdown alleine hat sie nicht aus ihrer Balance gebracht, sagt Michaela Hoheiser-Wiehart auf der Terrasse ihres Ein-Familien-Hauses im niederösterreichischen Hautzendorf. Die Arbeit im Homeoffice war für die Projektleiterin in einem Wiener Marktforschungsinstitut nichts Neues: „Als mein Sohn vier Monate alt wurde, habe ich begonnen, von zu Hause zu arbeiten.“ Heute geht der 16-Jährige ins TGM in Wien.

Neu und herausfordernd war für die Alleinerzieherin die Kombi aus Homeoffice plus Homeschooling: „Am Anfang gab es für uns keine Erfahrungswerte.“

Die Mutter zweier Kinder, ihre Tochter wechselte im September ins Gymnasium in Wolkersdorf, geriet wie viele andere über Nacht unter Druck: „Zuvor waren meine Kinder den halben Tag in der Schule. Das war die Zeit, in der ich in Ruhe arbeiten konnte. Diese Zeit hatte ich plötzlich nur mehr spät abends.“ Dazu kam: „Öfters tat ich mir schwer, die Fragen der Kinder zu beantworten. Als Pädagogin bin ich ja nicht ausgebildet.“

Als sie die Vorzüge des Lockdowns für sich entdeckte („kein Stress in der Früh, weil die Kinder nicht in die Schule mussten“), gab es für sie eine ganz andere Krise. Michaela Hoheiser-Wiehart erzählt von einem „Fehltritt“ ihres Mannes: „Seither leben wir in Scheidung.“ Auch für ihre Kinder ein großer Schock. Immerhin kann sie dem Lockdown heute auch etwas Gutes abgewinnen: „Ich hatte mit meinen Kindern zu Hause viel Zeit, um über alles zu reden. Das hat uns noch mehr zusammengeschweißt.“