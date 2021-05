Mit einem abwechslungsreichen Wochenprogramm startet das Eggental (eggental.com) in die Sommersaison. Vor allem die geführten Wanderungen sind bei den Gästen beliebt. Über Stock und Stein wandert man auf den Spuren des Zwergkönigs Laurin und der Kaiserin Elisabeth von Österreich durch den berühmten Rosengarten. Jeden Mittwoch vom 26. Mai bis zum 27. Oktober treffen einander Märchen- und Geschichte-Fans um neun Uhr an der Talstation der Gondel Welschnofen und begeben sich mit Wanderleiterin Helga Tschager auf Spurensuche. Die leichte Wanderung führt in knapp eineinhalb Stunden zu einem ganz besonderen Panoramapunkt am Fuße der Rotwand: dem Kaiserstein – einem großen Felsblock, benannt nach seinem adeligen Besucher Kaiser Franz Joseph, der hier auf der Pirsch saß. Weiter geht es über Wiesen und durch Wälder zum Grand Hotel Carezza, wo es Geschichten über die Habsburger, Agatha Christie, Winston Churchill und Karl May zu hören gibt, die sich im Luftkurort Karersee/ Welschnofen einst erholt haben.