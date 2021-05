Was Reisen auf der Schiene betrifft, scheint auch ein Umdenken in Europa begonnen zu haben. Noch vor fünf Jahren stieg die Deutsche Bahn aus dem Schlafwagengeschäft aus. Nun, von den Österreichischen Bundesbahnen als Vorreiter überzeugt, haben die sich weiter verschärfende Klimakrise und die Pandemie, die Flugzeuge am Abheben hindern, zu einem Umdenken geführt. Die vier großen europäischen Bahnen werden bis 2024 neue Verbindungen quer durch Europa anbieten. Vier neue Nachtzuglinien sollen dann dreizehn Metropolen miteinander verbinden. Eine Renaissance der Nachtzüge kündigt sich an!