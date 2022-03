Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die internationale Hilfsbereitschaft groß und Hilfsaktionen von Regierungen, Privatpersonen und Unternehmen sind in vollem Gange. Einen besonders kreativen Einfall, wie er Spenden für die Ukraine sammeln könnte, hatte der in Chicago lebende Künstler Joe Trupia, der eine Lego-ähnliche Miniaturversion des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskij sowie eines Molotowcocktails über seine Spielzeugfirma Citizen Brick verkaufte.

Unverkennbarer Stil

Selenskijs Stil und Auftreten mitten im Kriegsgebiet ist seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine jedermann bekannt. Während er in seiner ersten Rede nach Kriegsbeginn noch ganz staatsmännisch Anzug trug, tritt er nun stets in khakifarbenen T-Shirts und Fleecejacken vor die Kamera, sichtlich übernächtigt und unfrisiert, als wäre er eben dem Bunker entstiegen. Auch die Spielfigur des ukrainischen Präsidenten trägt einen grünen Militäranzug und hat ein unrasiertes Gesicht.