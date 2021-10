Stereotype sollen aus dem Lego-Land verschwinden

Der dänische Spielzeughersteller gab die Studie anlässlich des von der UNO ausgerufenen Internationalen Tags für Mädchen in Auftrag. Insgesamt wurden fast 7000 Eltern und Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahre befragt, in China, Tschechien, Japan, Polen, Russland, Großbritannien sowie in den USA.

„Wir arbeiten daran, um Lego mehr inklusiv zu machen“, betont Julia Goldin, die die Abteilungen für Produktentwicklung und Marketing beim größten Spielzeughersteller der Welt leitet.

Mit der Einbeziehung des auf Gender-Fragen spezialisierten Geena Davis Instituts habe man sich selbst auferlegt, Gender-Vorurteile so gut wie möglich aus dem Lego-Land zu eliminieren.

„Traditionell greifen mehr Buben zu Lego“, erlaubt Julia Goldin Einblicke in die Geschäfte ihres Unternehmens. Man habe jetzt allerdings neue Produktlinien entwickelt, um Buben und Mädchen gleichermaßen anzusprechen. Neben technischen Fähigkeiten wie Kreativität und Problemlösung sollen nun auch soziale Kompetenzen wie Fürsorglichkeit und Achtsamkeit stärker gefördert werden.

Die Hinweise „Für Buben“ bzw. „Für Mädchen“ sollen nun von den Verpackungsschachteln weitgehend entfernt werden, so Produktentwicklerin Julia Goldin. „Zudem sollen mehr weibliche Rollenvorbilder einbezogen werden. So kommen in den neuen Präsentationen mehr weibliche Designer zu Wort, um ihre Arbeit besser darstellen zu können. „Gleichzeitig fokussiert die neue weltweite Kampagne auf Mädchen.“

Das Ziel ist laut Goldin klar definiert: „Unser Job ist es nun, Buben und Mädchen dazu zu ermutigen, sich mit solchen Spielen zu befassen, die traditionell für sie nicht bestimmt waren.“