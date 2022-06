Schlechte Note für Mathematik-Matura: Ein Beispiel war unlösbar

Mittwoch, 1. 6. 2022, und morgen finden österreichweit die mündlichen Kompensationsprüfungen statt. Wer bei der schriftlichen Reifeprüfung Anfang Mai mit einem „Nicht genügend“ beurteilt wurde, hat zu diesen Terminen die Gelegenheit, den Teil der Matura ausbessern. Die Aufgaben werden zentral vorgegeben.

Bei einem Beispiel in Mathematik gab es allerdings Probleme, berichtet die Tageszeitung Presse. In einigen Gymnasien versuchten die Mathematiklehrkräfte die Aufgaben schon vor Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler durchzurechnen. Bei einem Unterpunkt scheiterten sie - er war unlösbar.