Überblick: Was heuer bei der Zentralmatura gilt

von Antonia Fließer

Am Montag startet die Matura zum dritten Mal unter Pandemiebedingungen mit den Fächern Latein und Griechisch. Rund 40.000 Maturanten treten dieses Jahr an rund 700 Schulstandorten zur Zentralmatura an. Im Vorfeld kam es zwischen Schülervertretern und Bildungsministerium zu einer Debatte rund um die Ausgestaltung der Klausuren.

Grund dafür: Der nicht zentral standardisierte Teil, die mündliche Matura, wird dieses Jahr zum ersten Mal seit der Pandemie für alle Schülerinnen und Schüler wieder verpflichtend stattfinden. Die Schülervertreter hatten sich dafür ausgesprochen, die mündlichen Prüfungen freiwillig abzuhalten, so wie es in den beiden vorgehenden Jahren der Fall war.

Wie wird die Reifeprüfung nun für die Maturantinnen und Maturanten im Detail aussehen?

Die Klausur im wohl gefürchtetsten Fach unter den elf zentral standardisierten Fächern, Mathematik, wird im Anschluss an Latein und Griechisch am Dienstag stattfinden. Die Deutsch-Matura findet am 5. Mai statt, die in Englisch am 6. Mai und endet nach den Fremdsprachen-Klausuren am 12. Mai.

Teilnahme: Covid-Test als Maturavoraussetzung

An jedem Prüfungstag muss ein gültiger negativer Test vorgezeigt werden, um antreten zu können. Antigentests können auch noch am Tag der Klausur in der Schule gemacht werden. Ausgenommen von Tests sind all jene, die in den letzten 60 Tagen eine Covid-Infektion hatten. Eine Maske muss während der Prüfung nicht getragen werden. Die Maskenpflicht ist vergangenen Montag an den Schulen gefallen.

Arbeitszeit: Bis zu sechs Stunden Arbeitszeit

Für kranke oder sich in Quarantäne befindende Maturantinnen und Maturanten werden vom 16. bis 25. Mai Ersatztermine angeboten, um die verpassten Klausuren nachholen zu können. Alternativ kann die Matura auch beim nächsten Termin im Herbst geschrieben werden. Als erster von vier möglichen Antrittsterminen gilt dann der Septembertermin.