Das war die Mathe-Matura: Hätten Sie die Beispiele lösen können?

Am Montag war bereits Latein und Griechisch dran. In den nächsten Tagen folgen: am 5. Mai Deutsch, am 6. Mai Englisch, am 10. Mai Französisch, am 11. Mai Spanisch sowie die Minderheitensprachen. Die Matura endet am 12. Mai mit Italienisch. Dazwischen werden am 9. Mai jene Fächer abgeprüft, in denen die Aufgaben nicht zentral vom Bildungsministerium vorgegeben werden.

Corona-Erleichterungen 2022

Wie bereits bei der Matura 2021 haben die Schülerinnen und Schüler in allen schriftlichen Fächern eine Stunde länger Zeit als in "normalen" Maturajahren. Für die Mathematik-Matura bedeutet das fünfeinhalb anstatt der viereinhalb Stunden Arbeitszeit. Wegen der Erleichterungen fallen die Stoffgebiete Konfidenzintervalle, Normalapproximation und Differenzintervalle heuer weg.

Die standardisierte Mathematik-Matura ist in zwei Teile geteilt, in denen unterschiedliche Kompetenzen geprüft werden - Grundkompetenzen und vertiefende Textaufgaben.



In "normalen" Jahren werden beide Teile getrennt benotet. Um zu bestehen, mussten vor Corona beide positiv bewertet werden. Heuer werden für die Gesamtnote die Punkte aus beiden Teilen zusammengezählt. Die Maturanote ergibt sich - wie bereits 2021 und 2020 - zu gleichen Teilen aus der Zeugnis- und der Klausurnote.

Was heuer bei der Matura gilt und wie benotet wird, lesen Sie im folgenden Artikel