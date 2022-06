Romance Gap: Warum man sich beim Dating nicht verstellen sollte

Unecht in die Beziehung

Verstelle man sich nĂ€mlich bei den ersten Verabredungen, habe das auch Konsequenzen fĂŒr daraus folgende Beziehungen, meint die Expertin. „Man kann sich auf diese Weise nicht wirklich kennenlernen.“ Gibt man sich also als Frau betont zurĂŒckhaltend, weil man unter keinen UmstĂ€nden den Eindruck erwecken will, verzweifelt auf Partnersuche zu sein, oder ergreift als Mann immer die Initiative, weil man denkt, dass das so erwartet wird, kommt man oft erst spĂ€t zu der Erkenntnis, dass man eigentlich nicht zueinander passt. „Zeigen Sie sich daher so, wie Sie sind! Man kann bei dem oder der Richtigen nichts falsch machen und bei der oder dem Falschen nichts richtig“, sagt Fischer.

Dass Dating, aller Apps und Plattformen zum Trotz, ĂŒber die Jahre nicht einfacher geworden ist, rĂ€umt sie gern ein. „Es ist anders kompliziert. Die Auswahl ist grĂ¶ĂŸer, die AnsprĂŒche höher – fĂŒr die wenigen, die dann noch im Filter ĂŒberbleiben, muss dann in der Vorstellung alles filmreif laufen“, erklĂ€rt Fischer, warum der Romance Gap auch heute noch eine Rolle spielt. „Es ist ein ĂŒbertriebenes Korsett an Regeln geworden.“

Was rĂ€t der Singlecoach nun jenen, die mit dem Handy in der Hand hadern, ob sie die Nachricht nun abschicken sollen oder ob das am Ende zu enthusiastisch wirkt? „Sobald Sie hadern, haben Sie Ihre Impulse schon verlassen. Lassen Sie kurz los, atmen Sie durch und fragen Sie sich ‚Was wĂŒrde ich machen, wenn ich nichts falsch machen könnte?‘ Und dann tun Sie genau das.“