Wie man an frischer Luft auf frische Gedanken kommen kann

Raus aus dem Alltag. Raus ins Freie, um dort, auf einer Parkbank mitten im Grünen, darüber zu sprechen, was einen gerade beschäftigt. Es ist ein ungewohntes Setting, in dem die Parkbank-Coaches sich mit Menschen zu ihrer beruflichen Situation, ihrer Beziehung oder zu persönlichen Konflikten austauschen und sie beraten. Zu einem definierten Termin treffen Coach und Coachee, also die Person, die ein Coaching in Anspruch nimmt, einander in einem Wiener Park und besprechen die Themen, die Coachees mitbringen. Die Teilnahme kann geplant oder spontan erfolgen – beides ist kostenlos.