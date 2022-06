Erforscht: Wo die Pest ihren Ursprung nahm

Doch entstand dieser Peststamm auch hier? Oder wurde er in diese Gegend eingeschleppt und breitete sich von hier weiter aus? Für den Hauptautor der Studie, Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Anthropologie in Leipzig steht fest: „Das Bakterium Yersinia pestis hat seinen Ursprung nicht im Menschen, sondern überlebt in wilden Nagetierpopulationen – in sogenannten Pestreservoirs. Das heißt, dass der alte Stamm, der die Epidemie 1338 und 1339 verursachte, aus einem solchen Reservoir stammen muss.“ Noch heute finden Forscher engste verwandte dieses alten Stammes in dieser Region. „Der Vorfahre des Schwarzen Todes scheint also aus Zentralasien zu stammen“, schließt Krause.

Der Rest ist Geschichte: Ăśber Handelsschiffe gelangte die Pest 1347 ĂĽber das Schwarze Meer in den Mittelmeerraum und raffte viele Menschen in Europa und Nordafrika dahin.