Forscher wissen: „Ureuropäer gab es nie“

Die Einwanderungswelle vor 8000 Jahren erfolgte über die heute viel zitierte Balkanroute, und die vor 4800 Jahren?

Über die Ukraine, nördlich des Schwarzen Meeres. Diese Menschen hatten Pferde, Rad und Wagen neu entwickelt. Darum waren sie auch so mobil. Sie breiteten sich in ganz Europa aus, was wir an der Genetik der Menschen erkennen, die sich zu dieser Zeit stark verschob.

Das Genom hat sich innerhalb von fünf Generationen komplett umgekrempelt. Wie das?

Da kann man nur spekulieren. Wir sehen, dass der Umbruch sehr stark durch männliche Gene dominiert ist. Fast 90 Prozent der alten Y-Chromosomen wurden verdrängt. Das waren sicher männerdominierte mobile Gruppen, die sich mit den lokalen Frauen vermischten. Da kann man alle möglichen Szenarien daraus stricken, ich weiß aber nicht, was wirklich passiert ist.

Was Sie aber wissen, ist, dass Europa damals ziemlich entvölkert war.

Ja, ehe diese Einwanderungswelle kam, gab es einen Bevölkerungskollaps. Wir haben Hinweise auf Krankheitserreger – die Pest breitete sich zu dieser Zeit erstmals aus. Vielleicht ist es zu einer Pandemie gekommen. Verbunden mit klimatischen Änderungen, könnte die Population so dezimiert worden sein, dass Einwanderer den Lebensraum besser ausnutzen konnten.

Die Migration vor 5000 Jahren ist die letzte genetisch nachweisbare. Wie schaut es mit der aktuellen aus?

Die Menge an Genen, die in den vergangenen Jahren aus dem Nahen Osten nach Europa kam, ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was sich vor 5000 oder 8000 Jahren abgespielt hat. Um ein ähnliches Phänomen wie damals zu erleben, müsste eine Milliarde Einwanderer alleine nach Deutschland kommen. Davon sind wir drei Kommastellen weit entfernt. Insofern ist das überhaupt nicht vergleichbar.