Body Positivity: Auch Männer brauchen neue Körperbilder

Problemzone Hollywood

Auch Modemarken ziehen nach und setzen mittlerweile häufiger auf männliche Models, die vom Mainstream abweichen. „Das vorherrschende Bild in den Medien ist aber immer noch der normschöne, glattrasierte, junge Typ mit Waschbrettbauch, der uns in der Werbung aus dem Meer entgegenspringt“, kritisiert Fleissner. Ein Bild, das eben nicht dem durchschnittlichen Konsumenten entspricht.

Er wünscht sich, dass noch mehr Vielfalt gezeigt wird und sich somit die Sehgewohnheiten ändern. Ein positives Beispiel: Die Werbekampagne von Rihannas Unterwäschelabel Savage x Fenty mit männlichen Plus-Size-Models. „Hier wird die Mode an den Männern gezeigt, für die sie gemacht ist – egal in welcher Konfektionsgröße.“

Noch relativ selten sprechen – anders als ihre weiblichen Kolleginnen – männliche Filmstars über Bodyshaming. Einer, der optisch nicht dem Brad-Pitt-Ideal entspricht, ist der Schauspieler Jonah Hill. Vergangenes Jahr sorgte er für Aufsehen, als er auf seinem Instagram-Profil ein oberkörperfreies Paparazzi-Bild von sich teilte, das Boulevard-Medien zuvor hämisch verbreitet hatten.

Mit 37 könne er seinen Körper endlich lieben und akzeptieren, schrieb Hill darunter. Und hängte noch eine wichtige Botschaft an seine jungen Fans an: „Das ist für die Kids, die am Pool ihr Shirt nicht ausziehen wollen: Ihr seid wundervoll und perfekt.“