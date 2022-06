Kurven als Schönheitsideal: Kommt Schlanksein aus der Mode?

Wer dieser Tage in Geschäften oder Online-Shops nach einem Badeanzug für den Sommerurlaub sucht, dem begegnet erstaunlich viel Normalität: Cellulite, Narben, Dehnungsstreifen und Speckröllchen sieht man nicht mehr nur im Spiegel der Umkleidekabine, sondern auch an Models auf Plakaten und in Magazinen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Freibad, wo junge Frauen ihre Kurven und Dellen in knappen Bikinihöschen selbstbewusst zur Schau stellen. Der Trend ist selbst an Victoria Beckham nicht vorübergegangen: „Möglichst dünn sein zu wollen, ist eine veraltete Vorstellung“, konstatierte die Modedesignerin und Vierfach-Mutter kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Grazia. Junge Frauen würden heutzutage „gesund und kurvig“ aussehen wollen – „sie wollen Brüste haben und einen Hintern“.