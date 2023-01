Nur 37 Prozent der Österreicher rodeln mit Helm

Keine Helm-Disziplin auf Rodelstrecken

Tests zeigen zudem eindeutig, dass ein Helm das Verletzungsrisiko bei einem Aufprall mit dem Kopf deutlich reduziert. Allerdings lässt die Helm-Disziplin in Österreich zu wünschen übrig. Während die Helmtragequote auf heimischen Skipisten bereits beinahe die 100-Prozent-Marke erreicht hat, liegt sie auf Rodelstrecken nicht einmal bei 40 Prozent.

„Wir führen regelmäßig auf den Ski- und Rodelpisten in ganz Österreich Standarderhebungen durch. Daher wissen wir, dass sich zwar die ohnehin schon hohe Helmtragequote auf den Skipisten in den vergangenen Jahren weiter verbessert hat. Auf den Rodelpisten stagniert allerdings der Anteil seit Jahren auf niedrigem Niveau“, sagt Johanna Trauner-Karner, Leiterin der Abteilung Sport- und Freizeitsicherheit im KFV. Konkret haben demnach in den vergangenen sieben Jahren durchschnittlich mehr als 93 Prozent der Ski- und Snowboardfahrer einen Helm getragen, bei den Rodlern waren es nur 37 Prozent.