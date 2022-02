Wie man sicher die Piste hinunterwedelt

Semesterferien, schönes Wetter und jede Menge Schnee von den vergangenen Wochen – eine ideale Kombination für einen Ausflug auf die Piste. Doch Achtung: Für rund 3.300 Skifahrer endet die Pistengaudi jährlich im Spital, warnt das oö. Rote Kreuz. Auch auf Österreichs Rodelbahnen gibt es jedes Jahr – teils schwer – Verletzte.

Viele dieser Unfälle könnten jedoch verhindert werden. Ein Überblick über die wichtigsten Regeln:

Anreise

Sicherheit beim Skiausflug beginnt schon Zuhause, etwa beim Beladen des Autos, heißt es vom ARBÖ. Immerhin erfolgt die Reise in den Winterurlaub meist mit dem eigenen Fahrzeug. Skier und Snowboard sollten nur im Innenraum des Fahrzeugs transportiert und zusätzlich mit einem Gurt befestigt werden. „Skier können – aufgrund der scharfen Kanten – zu Geschossen werden, die bei einem Unfall Verletzungen bei den Insassen verursachen können“, warnt der ARBÖ. Am besten sei, sie in Gepäckträgern zu verstauen.

Rücksicht

Im Skigebiet angekommen, ist – wie im Straßenverkehr – das oberste Gebot: Rücksicht nehmen. Jeder muss sich so verhalten, dass niemand anderer zu Schaden kommt, heißt es in den FIS-Regeln.

Auf Sicht fahren

Dazu gilt es, alles im Blick zu haben. Geschwindigkeit und Fahrweise muss man an die Witterung anpassen. Bei Nebel also auch hin und wieder in den Schneepflug wechseln.