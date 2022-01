Mehrere Schwerverletzte: So wild geht es auf Tirols Pisten zu

In Tirol haben sich am Sonntag mehrere schwere Skiunfälle ereignet. In Jochberg (Bezirk Kitzbühel) prallte ein achtjähriger Bub, nachdem er von einem Skifahrer „geschnitten“ wurde, gegen einen felsigen Bereich und blieb bewusstlos auf der Piste liegen. Sein Helm zerbrach bei dem Unfall, er wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den beteiligten Skifahrer gesehen haben oder als Ersthelfer beteiligt waren, sich zu melden.