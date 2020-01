Skifahren verursacht den teuersten Sportunfall

Am Mittwoch ist es schon wieder passiert: Zwei Skifahrer prallten auf einer Piste am Stuhleck in der Steiermark zusammen, einer wurde verletzt.

Damit ist der 77-jährige Obersteirer einer von 39.300 Wintersportlern pro Jahr, die bei der Ausübung ihres Hobbys zu Schaden kamen. 25.600 von ihnen verletzten sich so schwer, dass sie in einem Spital behandelt werden mussten.

Heuer schon zwei Todesopfer

In der vergangenen Saison starben 19 Menschen nach Unfällen, heuer gab es auch schon zwei Opfer: Auf der Turracher Höhe in Kärnten kam am Donnerstag ein 74-Jähriger im freien Skiraum von der Route ab und starb beim 200-Meter-Absturz im Gelände. In Tirol erlag ein 73-Jähriger im Spital den Verletzungen, die er sich vergangene Woche bei einem Sturz auf der Piste zugezogen hatte.