Reduziert: Wenn Übermaß unglücklich macht

Dass Fasten ein heilsamer Selbstreinigungsprozess ist, schilderte der Mediziner schon in seinem letzten Buch, in dem er klar sagt, dass Nahrungskarenz nur am Abend, nicht aber am Vormittag positive Auswirkungen auf den Körper hat. Von 16 Uhr bis 8 Uhr Früh auf Essen zu verzichten, lasse kaputte Körperzellen beseitigen.

Nun gibt es aber ein neues Fastenmodell als Tipp. Die "Every-Other-Day-Diet" ist nicht so streng wie die interimistische Methode, in der ab dem Nachmittag nichts mehr gegessen werden soll. Die von Krista Varadys entwickelte Kur ist einfach und soll laut einer Studie sehr effektiv sein, was Cholesterinsenkung und überschüssige Kilos angeht. Die einfache Formel: An einem Tag zu Mittag nicht mehr als 500 Kalorien zu sich nehmen, am nächsten Tag wieder normal essen.

Im Buch wird auch auf neue Untersuchungen hingewiesen, wonach eine Nahrungskarenz das Krebsrisiko und Allergien reduziert und sogar Chemotherapien erfolgreicher sind, wenn zuvor Zucker und Kalorien gemieden werden. Denn die Krebszelle kann durch Essen Proteine entstehen lassen, wo sie keine bilden soll.

"Sogar nach Operationen zeigen sich Erfolge. Je weniger der Mensch dann zu sich nimmt, desto schneller heilen seine Wunden", so Huber, der jedoch zu bedenken gibt, dass die generelle Verfassung wichtig im Hinblick auf das Fasten ist.

Und wie hält er es selbst mit der kulinarischen Mäßigung? Isst er tatsächlich ab 16 Uhr nichts mehr? "Nein, da bin ich oft zu schwach, weil ich den ganzen Tag arbeite und ich mit meinen Minuten geize. Ein Kamillentee kann oft über Verlockungen hinweghelfen und einen Schweinsbraten oder Ähnliches esse ich tatsächlich an keinem Abend. Meine persönliche Sucht ist wohl der Spaziergang. Jeden Tag eine Stunde im Lainzer Tiergarten. Wie die Peripatetiker von Aristoteles denke ich am liebsten beim Gehen nach."