Neue Erkenntnisse: Richtig fasten – aber wie?

Es gibt verschiedene Ansätze für den Fasten-Trend – Langzeitbeobachtungen fehlen

Forschung Fastenkuren brachten in Tierstudien lebensverlängernde Resultate.

Diese können jedoch nicht direkt auf den Menschen umgelegt werden. Bei Untersuchungen mit menschlichen Probanden lieferte das tägliche 16-Stunden-Fasten mehr positive Effekte (Gewichtsverlust, Insulinresistenz, Betazellfunktion) als etwa die 5:2 Methode.

Größere Humanstudien rund um periodisches Fasten wird es laut deutschem Ärzteblatt aber erst in vier Jahren geben. Vor allem mangelt es an Langzeitstudien.

Tageweise essen Einen Tag normal essen, einen Tag komplett auf Nahrung verzichten: In Österreich machte Kabarettist Bernhard Ludwig diese Form des Intervall-Fastens (10in 2) bekannt. Die Methode heißt „Alternate Day Fasting“ und wird vor allem zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Einen Hinweis auf verminderte Knochendichte bei einem derart strengen Fasten konnte eine aktuelle Studie der Uni Graz nicht bestätigen. Kritisch ist jedoch der mögliche Jo-Jo-Effekt nach Ende der Diät zu sehen.

Kein Frühstück Für Mediziner Huber bringt diese Methode nichts (siehe oben). Anders denkt da Biochemiker Terence Kealey im Buch „Breakfast is a Dangerous Meal“. Demnach soll auf das Frühstück verzichtet werden, weil es den Blutzuckerspiegel viel höher ansteigen lässt als spätere Mahlzeiten. Kealey hat mit „Breakfast Skipping“ angeblich seinen Typ-2-Diabetes geheilt. Die Nahrungskarenz am Morgen senke zudem das Risiko für Übergewicht und Bluthochdruck, so der Biochemiker.

Die 5:2 Methode Dabei wird zwei Tage lang hintereinander mit 500 Kalorien täglich gefastet und fünf Tage normal gegessen (ca. 2.000 Kalorien). Zumindest im Vergleich mit einer kohlenhydratarmen und mediterranen Diät war der Gewichtsverlust der Testpersonen bei der 5:2 Methode am größten. Aber: In einer anderen Studie wurden gesundheitliche Parameter nicht so sehr verbessert wie beim „Dinner Cancelling“.

Saft-Kuren Neben dem Fasten in Detox-Hotels bieten Firmen auch spezielle Säfte an. Es wird drei bis 21 Tage nur flüssige Nahrung konsumiert, am Beginn steht meist eine Darmreinigung mit Bittersalz. Längere Kuren sollen chronische Krankheiten wie Rheuma und Arthritis lindern. Am bekanntesten ist das Heilfasten nach Otto Buchinger.