"Ich faste, also bin ich" - ein Selbsterfahrungsbericht

Es führt weiters dazu, dass man sich wieder bewusster mit dem Essen auseinandersetzt und wieder mehr für sich selbst kocht. „Zumindest in den Städten ist die Kultur des Kochens abhanden gekommen. Für sich ein Essen zuzubereeiten, hat mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu tun.“ Auch die VKI-Ernährungsexpertin Birgit Beck ist überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit dem Fasten dazu führt, dass Menschen mehr darauf achten, was sie essen und so mehr auf den Körper hören.

Stimmt. Als ich erstmals fastete, habe ich mich in Folge intensiv mit meiner Ernährung beschäftigt und gelernt, zu spüren, was mir gut tut. Ich beobachte meinen Körper seither bewusster – selbst, wenn ich zwischendurch was in mich stopfe, wozu ich neige. „Essen ist eng mit Emotionen verknüpft“, sagt Nichterl. Wir essen mehr, wenn wir gestresst, überarbeitet, überfordert oder müde sind. Während und nach einer Fastenzeit wird das bei mir besser, weil ich zur Ruhe komme.