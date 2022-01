Rasenmäher-Eltern: Im Eifer der Überbehütung

Niemand verfolgt die britischen Royals mit so viel Akribie wie die englische Klatschpresse. Auch die Erziehungskonzepte von Kate und Co. bleiben nicht unkommentiert. Im Daily Express bezeichnete ein Eltern-Coach Herzogin Meghan vor einiger Zeit als "lawnmower mother" – "Rasenmäher-Mutter". Doch was ist damit genau gemeint?