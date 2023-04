Peter Schröcksnadel: Der Anwalt der Fische

Und wenn in diesem schönen Land einer wie Peter Schröcksnadel etwas umsetzen möchte, dann darf er auch mit der Unterstützung hiesiger Wirt- und Wissenschaft rechnen. Mit dem Ökologen Nikolaus Medgyesy und dem Fischbiologen Günther Köck weiß Schröcksnadel in seinem river and nature trust gleich zwei „Marcel Hirschers des Naturschutzes“ am Start.

Das Forscherteam kann auf den bisherigen Erfolgen aufbauen: So hat seine wissenschaftliche Beobachtung der danubischen Bachforelle in zwei Tiroler Gewässern (Revier Melach bei Gries im Sellrain und Fotscher Bach) über mehrere Jahre gezeigt, dass sich die Urforelle zur eigenständigen Reproduktion besonders gut eignet.

„Wir starten daher heuer eigene Versuchsstrecken in vier heimischen Gewässern“, berichteten Präsident Schröcksnadel und sein Team bei einer Pressekonferenz Dienstagabend in Wien. Konkret: In der Görtschitz (Nebenfluss der Gurk in der Steiermark und Kärnten), in der Großen Mühl (Nebenfluss der Donau im westlichen Granit- und Gneishochland in Oberösterreich), der Tiroler Ache und der Drau.

Zudem wollen Nikolaus Medgyesy, Günther Köck und Co. herausfinden, in welchen Fließgewässern der Fischbestand zuletzt reduziert wurde, was die Ursachen dafür sind und welche Maßnahmen gut dagegen wirken.