Schröcksnadel ist weg, die Führung im Nationencup da

Giger, der normalerweise regelmäßig bei den Weltcupveranstaltungen live vor Ort ist, um hautnah am Geschehen und bei den Athleten der zahlreichen ÖSV-Sparten zu sein, ist wegen der Schwere seiner Verletzung vorerst zum TV-Konsumenten geworden. „Ich switche von einem Kanal zum anderen, um alles mitzuverfolgen“, sagt Giger.

Was der Salzburger bisher zu sehen bekommen hat, wird ihn als Sportdirektor gerade in einer Olympiasaison positiv stimmen. Denn dem Skiverband ist in den olympischen Disziplinen ein nahezu perfekter Start in den Winter geglückt, wie die zahlreichen Siege und Podestplätze beweisen. „Vor einer neuen Saison gibt es immer einige Fragezeichen. Umso schöner ist es, erkennen zu können, dass wir uns über alle Sparten hinweg sehr gut präsentieren.“