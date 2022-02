Oldschool: So geht Blind Dating im Jahr 2022

Laut einer aktuellen Umfrage der Dating-App Tinder ist gutes Aussehen nur rund jeder fünften befragten Person zwischen 18 und 24 wichtig. Stattdessen zählt für 51 Prozent von ihnen Humor zu den wichtigsten Eigenschaften.

"Aussehen zur sehr an Bedeutung gewonnen“

Diese Entwicklung begrüßt Singlecoach Eva Fischer. Sie findet es "sehr gut, dass die Offenheit gegenüber anderen Werten wieder mehr ins Zentrum rückt. Das Aussehen hat zu sehr an Bedeutung gewonnen.“

Die Vorteile des Blind Datings seien, dass man "selbst überprüfen kann, wie oberflächlich man eigentlich ist. Wir bilden uns ein, alles aus Bildern herauslesen zu können, aber berücksichtigen meistens nicht, dass die Person dabei in einer bestimmten Stimmung war. Sprich wenn jemand Kamerascheu ist – wir bemerken das ja sofort – dann kommt uns die Person nicht selbstbewusst vor. Das ist ein großer Fehler, weil die Person nicht mich in dem Moment angeschaut hat, sondern eine Kamera. Davon lassen sich viele verunsichern, weil sie die Situation falsch einschätzen.“

Ein weiterer Vorteil von Blind Dates ist natürlich der Überraschungseffekt. Fischer: "Natürlich kann es schiefgehen, aber es kann auch ein Date total schiefgehen, bei dem man sich davor dachte 'Wow! Sieht super aus' und dann macht er oder sie den Mund auf und man denkt sich 'Hm, naja.'"

Unvoreingenommen

Das Aussehen ist uns also – vor allem in Zeiten von Online-Dating – zu wichtig geworden. Nun sehnen sich viele wieder vermehrt danach, nach den inneren Werten und weniger nach optischen Merkmalen zu entscheiden, so Fischer. Vor allem junge Menschen wollen neue Leute auch ohne Hilfe ihres Smartphones kennenlernen – oder zumindest nicht mehr von äußeren Eindrücken geblendet werden.