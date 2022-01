Warum Dating-Apps nur noch ein Masken-Foto pro Profil erlauben

Nachdem Treffen in Korea coronbedingt untersagt wurden, schossen die Nutzerzahlen von Dating-Apps in die Höhe. Die App "Blind Date" reagierte nun auf die Beschwerden der Nutzer und führte eine neue Regel ein: So dürfen registrierte Singles nur noch maximal ein Masken-Foto auf ihrem Profil zeigen.

"Wenn es ein Ganzkörperfoto ist, kann es sinnvoll sein, um jemandes Modestil und die Proportionen zu erkennen - sogar mit Maske", sagte Kang Ba-da, CEO von "Blind Date". Ansonsten werde von Aufnahmen mit Maske aber abgeraten.

Der Psychologie-Professor Kwak Geum-joo von der Seoul National University erklärte, dass sich manche Menschen mit Masken wohler fühlen, weil sie in einer oberflächlichen Gesellschaft damit etwaige Makel verstecken können. Das funktioniert aber eben nur solange, bis die Maske fällt. Und dann könne die Enttäuschung umso größer sein.