Tinder-Schwindler tanzte in der Wiener Passage

Über 45 Millionen mal wurde die Netflix-Doku „The Tinder Swindler“ weltweit gestreamt. Kaum ein Thema ist derzeit auf sozialen Medien präsenter als der Protagonist Simon Leviev (bürgerlich: Shimon Hayut) und seine Dating-Betrugsmasche.

Mittels der Dating-App "Tinder" soll er zwischen 2017 und 2019 Frauen um mehr als 8 Millionen Euro betrogen haben. Jetzt ist ein Foto aufgetaucht, welches ihn zu dieser Zeit auch in der Wiener Diskothek "Babenberger Passage" zeigt. Schon in der Doku erfährt man, dass er in Wien im Hotel Park Hyatt gewesen sein soll.

"Viele unserer Gäste schreiben mir derzeit und sagen mir, dass sie ihn auch in der Passage gesehen haben und sich an ihn erinnern können", sagt dazu Christoph Probst, Geschäftsführer der Diskothek im 1. Bezirk.