Neueröffnung: Wenn die Babenberger wieder tanzen

Alte Lagerhallen, ehemalige Schulen, Bergwerke, leer stehende Palais oder Strandhäuser. Musik-Clubs können sich auf ungeahnten Höhen auf Dächern oder in tiefen Kellern verstecken. Meist sind es leer stehende Objekte, die kurzerhand eine neue Nutzung finden. In Wien ist das auch nicht anders. Man sieht es an den Gürtelbögen, die zu Nachtlokalen umgebaut wurden.