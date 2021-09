Neueröffnung: Ein Gürtellokal lernt fliegen

Platz für 500 Gäste

Livemusik darf für Grünwald in einem derartigen Club auf keinen Fall fehlen. Und so spielten beim Soundcheck am Montag Musiker auf einer Bühne das Stück „Ungarischer Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms. Auf Bildschirmen im Hintergrund waren dabei Wellen zu sehen und ein animierter Wal. Danach sangen Opernsänger, wie Leah Manning oder Sergio Tallo-Torres klassische Stücke – etwa aus der Zauberflöte. Eine skurrile Mischung.

Wo früher Studenten für „All you can drink“-Abende aus allen Bundesländern Schlange standen, sollen – wenn es nach dem Besitzer geht – bald Diplomaten und Politiker einchecken. Anstatt 20 Euro zahlen sie dann aber auch 400 bis 600 Euro. Die Schickeria soll tanzen, sich austauschen, in der „Senator Lounge“ chillen – zwischen goldenen Stangen, glitzernden Sofas und bunten Lichtern an der Decke.

Vom Studentenlokal zur neuen Eden-Bar

Für die Transformation vom Studentenlokal in eine Art neue Eden-Bar hat Grünwald eine eigene künstlerische Leitung eingestellt, die das Programm gestaltet. Jeden Donnerstag soll etwa die Sängerin Caroline Kreutzberger, bekannt aus der RTL-Show „Supertalent“, singen. Freitags soll DJ Sergio Flores, bekannt aus der Eventreihe „Electric Church“, für gute Stimmung sorgen.