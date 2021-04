„Die Gräfin“: Kassenschlager und Kultlokal

„Die Gräfin vom Naschmarkt“ war eine seiner ersten deutschsprachigen Produktionen. Sie sollte auch außerhalb des Theaters eine Rolle spielen: in dem gleichnamigen Lokal an der Hausnummer 14, in dem jetzt für immer Sperrstunde sein könnte.

Die unteren 10.000

Das Musical schlug jedenfalls ein. Wegen seiner Wiener Note. Marika Rökk spielte die Hauptrolle, auch Harald Serafin und Marika Lichter wirkten mit. Die damals 29-jährige Lichter spielte die Rolle der Dolly. „Es ging im Stück um die unteren 10.000, die so tun, als wären sie reich“, sagt Lichter im Gespräch mit dem KURIER. „Unglaublich lustig“.