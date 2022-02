Player gibt es ja so einige am Markt. Einer der prominentesten ist die Dating-App Tinder, bekannt für ihr vielkritisiertes Wischen. Wisch nach rechts bedeutet Zustimmung zu den wenigen Bildern des Gegenübers, Wisch nach links Ablehnung. Gefällt beiden, was sie sehen, entsteht ein Match, und das Flirten und Daten kann beginnen. So weit, so oberflächlich.

Zahlen zur Nutzung

Genutzt wird das gerne: Über zehn Millionen zahlende Nutzerinnen und Nutzer hat Tinder laut eigenen Angaben weltweit. Der Umsatz der Mutter Match Group ist im Schlussquartal 2021 um 24 Prozent auf 806 Millionen Dollar nach oben geklettert. Zwar hätten Analysten mehr erwartet, und auch die Aktie der Tinder-Mutter Match ist von ihrem Allzeit-Hoch im Oktober des Vorjahres ein Stück weit entfernt (siehe Chart), seit dem Börsengang 2015 kletterte die Aktie aber stetig nach oben. Aktuell liegt sie bei 111 Dollar.