Hat man bei Tinder mehr Chancen mit Hund auf dem Bild?

Wer ein Herz f├╝r Tiere hat, versucht offenbar auch auf Partnersuche im www damit zu punkten. Das legt eine Studie von Christian D├╝rnberger und Svenja Springer vom Messerli Forschungsinstitut der VetmedUni Wien nahe. Sie belegt, dass jedes sechste Profil zumindest ein Tier zeigt.

Sowohl in Wien als auch in Tokio sind Hunde und Katzen die beliebtesten Begleiter. Jedoch traten regional signifikante Unterschiede zu Tage: In der ├Âsterreichischen Bundeshauptstadt werden mehr Hunde und in der japanischen Metropole mehr Katzen pr├Ąsentiert.

Nutzer in Wien, Frauen und ├Ąltere Userinnen und User zeigen sich ├Âfter mit Tieren. Die sexuelle Orientierung resultierte in keinem signifikanten Unterschied.

Der K├╝mmer-Faktor

Die Forscher gingen aktuell ins Detail. Fr├╝here Studien aus dem "real life" zeigten, dass ein Mann h├Ąufiger die Telefonnummer einer Frau bekommt, wenn er mit einem Hund unterwegs ist. Da Hunde gemeinhin als soziale Tiere wahrgenommen werden, um die man sich k├╝mmern muss, scheinen sie positive Charaktereigenschaften des Tierbesitzers nahezulegen ÔÇô und sich damit positiv auf die Partnersuche auszuwirken.

Seit sich die Suche nach Partnerinnen und Partnern mehr und mehr in die digitale Welt verlagert, tauchen Tiere wenig ├╝berraschend auch auf Dating-Apps auf. Mehr als das: Es gibt Studien, die die Erfolgsquote analysieren. Hilft ein Hund wirklich, um mehr "Matches" zu erhalten? Oder ist doch ein Meerschweinchen oder eine Katze die bessere Wahl?

2.400 Daten ausgewertet

Bis dato wurde empirisch jedoch nicht untersucht, wie viele Benutzer in ihren Online-Dating-Profilen ├╝berhaupt Tiere zeigen und um welche Tiere es sich dabei handelt. Anhand einer vergleichenden Beobachtungsstudie von Profilen in Wien und Tokio auf einer beliebten Online-Dating-App haben dies nun Christian D├╝rnberger und Svenja Springer von der Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung untersucht.

Neu war dabei nicht nur die grunds├Ątzliche Fragestellung nach der H├Ąufigkeit von Tieren, sondern auch dass nach etwaigen Differenzen zwischen Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung und Kulturraum der User gefragt wurde.

Zugtiere Hund und Katze

"Etwa 16 Prozent der untersuchten Profile hatten mindestens ein Foto, das ein Tier zeigte. In beiden St├Ądten waren Hunde das h├Ąufigste Tier, gefolgt von Katzen. Dar├╝ber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass Nutzer in Wien, Frauen und ├Ąltere User eher Tiere in ihren Profilen pr├Ąsentieren", fasst D├╝rnberger zentrale Ergebnisse der Studie zusammen.

Die sexuelle Orientierung brachte hingegen keine signifikanten Unterschiede in der Analyse. Nimmt man die beiden St├Ądte zusammen, tauchten Hunde in ca. 45 Prozent der Bilder mit Tieren auf; Katzen in zirka 25 Prozent.

"Unsere Daten belegen demnach, dass Hunde die Welt der Online-Dating-Tierbilder regieren", sagt D├╝rnberger. "Dies gilt f├╝r Wien sogar noch mehr als f├╝r Tokio."

Kuschelfaktor vor Exotik

Andere Tiere wie Exoten (9,9 Prozent), Nutztiere (6,4 Prozent) oder Pferde (4,6 Prozent) spielen eine vergleichsweise geringe Rolle.

"Wir schlie├čen daraus, dass vor allem jene Tiere auf einem Dating-Profil gezeigt werden, mit denen User in engem und h├Ąufigem Kontakt stehen", so Springer. Gezeigt wird also weniger "das Au├čergew├Âhnliche" - wie etwa ein Delfin beim Tauchurlaub -, sondern eher ein Einblick in das t├Ągliche Leben mit Tieren.

Soziale oder sportliche Ader

Die Studie beschreibt auch unterschiedliche Arten, wie Tiere auf den Online-Dating-Bildern auftauchen. Zwei Kategorien spielen dabei eine besondere Rolle: Zum einen wird das Tier als enger Freund oder sogar als Familienmitglied in Szene gesetzt; zum anderen kann ein Tier auf den Profilbildern dazu dienen, um bestimmte Charaktereigenschaften der User zu unterstreichen; sei es, um zu zeigen, dass man sozial ist oder einen gesunden, aktiven Lebensstil hat.