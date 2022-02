Österreich gehört zu den fürsorglichsten Ländern der Welt

Im ersten Schritt bewerteten die Forscher, wie philanthropisch jede der Gesellschaften eingestellt ist. Dazu wurde geprüft, wie viel Geld privat sowohl an Menschen im eigenen Land als auch in anderen Ländern gespendet wird. Zusätzlich wurde ermittelt, wie viel Geld der jeweilige Staat für Sozialleistungen und öffentliche Dienste aufwendet. Nachfolgend gaben eigene Umfragedaten Aufschluss darüber, wie groß das Verständnis für Empathie von Menschen in dem jeweiligen Land ist und wie stark sie sich ehrenamtlich betätigen.

Soziale Gleichheit

Anschließend untersuchten die Forscher Daten zur sozialen Gleichheit in jedem Land. Zu diesem Zweck wurde der Zugang zu und die Qualität der Bildung, die Gesundheitsversorgung, die Geschlechtergleichstellung und die Gleichstellung von Minderheiten geprüft. Ebenfalls einbezogen wurde, wie stark soziale Mobilität in dem jeweiligen Land ausgeprägt ist.