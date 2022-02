Twee: Über die Rückkehr eines Millennial-Modetrends

Inspirationsquellen

Stilvorbilder gab es damals einige. Allen voran die Schauspielerin Zooey Deschanel, die mit ihrer Band „She & Him“ auch gleich den Soundtrack zum Stil lieferte. In der Serie „New Girl“ oder im Film „(500) Days of Summer“ lieferte sie die Blaupause für modeaffine junge Frauen, die an dem retroinspirierten Look Gefallen fanden. Auch Sängerin Taylor Swift oder Moderatorin Alexa Chung dienten als Inspiration, ebenso wie praktisch alle Filme des Regisseurs Wes Anderson.

In der Mode kommt bekanntlich alles wieder – doch warum ist der Stil gerade jetzt wieder auf der Bildfläche erschienen? Er passt in den Zeitgeist, sagt dazu Trendscout Anna Pompilio: „Millennials und der ‚Gen Z‘ sind die negativen Aspekte von Fast-Fashion bewusster. Der Twee-Look, der sich ja auch stark aus Vintage-Teilen zusammensetzt, ist leistbar und nachhaltiger.“

Zur Verbreitung trägt aktuell die Plattform TikTok stark bei: Videos mit dem Hashtag #twee wurden bisher knapp 87 Millionen Mal angesehen. Und auch auf den Bildschirmen gibt es wieder ein aktualisiertes Twee-Vorbild: Maude Apatow als Lexi in der Hit-Jugendserie „Euphoria“. Mit ihrem femininen Bibliothekarinnen-Look liefert sie den Gegenpol zu ihren um einiges freizügiger gekleideten Freundinnen.