Los geht's: Hier geht es zu allen Bewegungsangeboten des KURIER

Es geht wieder los: Am Freitag, den 7. Juli, startet auf dem Sportplatz in der Hopsagasse in Wien-Brigittenau ein neues Angebot, jeweils freitags von 9.00 bis 10.30 Uhr, durchgehend bis 8. September, es gibt noch RestplĂ€tze. Ab Freitag, 13. Oktober, wird wieder in der Ballsporthalle in 1220 Wien geĂŒbt. Anmeldung fĂŒr den Sommer hier und fĂŒr den Herbst hier.