Serie, Teil 2: Auf Du und Du mit dem E-Bike

Hans-Michael Putz, der Obmann der Pensionisten, ist voll in seinem Element. Hört gut zu, wenn weitere Tipps und Tricks verraten werden. Und versucht diese Inputs möglichst gleich umzusetzen. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die das Pedelec-Fahren einfacher, sicherer und damit auch deutlich entspannter machen.

In einer Schaffenspause erzählt der 73-Jährige, dass er alle 14 Tage gemeinsam mit anderen auf dem E-Bike ausfährt. Dann wundert er sich: „Es ist schon erstaunlich, was ich bis heute alles gar nicht gewusst habe.“

Nach knapp einer Stunde blitzt es erstmals da und dort auf: das Lächeln. Zuerst bei Ursula Rosenkranz, die an sich eine geübte Radfahrerin ist, heute aber zum ersten Mal auf einem E-Bike sitzt. Ihre Motivation, an diesem Kurs teilzunehmen, könnte anderen gerne zum Vorbild gereichen: „Ich will E-Bike-Fahren richtig lernen, solange ich noch fit bin. Dann sollte mir der Umstieg später sehr viel leichter fallen.“