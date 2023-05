Walking Football: Fußball für Fortgeschrittene

Es ging los: Das KURIER Medienhaus und der Sportdachverband ASKÖ haben im April den ersten „Lehrgang“ für Walking Football in Wien gestartet. Das Angebot war nach wenigen Stunden ausgebucht und wird sehr gut angenommen.

Let’s go: Beim „Brigittenauer Sportfest“ am Donnerstag, 18. Mai, auf dem Sportplatz des WAT Brigittenau in der Hopsagasse 5 gibt es für Interessierte ab 14 Uhr eine Walking-Football-Demonstration.

Es geht los: Am Freitag, den 7. Juli, startet ebendort ein neues Angebot, jeweils freitags von 9.00 bis 10.30 Uhr, bis 8. September, es gibt noch Restplätze. Ab Freitag, 13. Oktober, wird dann wieder in der Ballsporthalle in 1220 Wien geübt. Anmeldung für den Sommer hier und für den Herbst hier.