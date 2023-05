Langsamlauftreffs: Über die Magie der Entschleunigung

Mittwoch, 18.30 Uhr. Wenn wenig in dieser schnelllebigen Zeiten fix ist – dieser Termin steht. Auch der schattige Treffpunkt beim Spielplatz am Eingang zum Erholungszentrum am Maurer Berg. Und das seit 37 Jahren.

Wer kommt, kommt. Und wer nicht kommt, muss sich dafür nicht entschuldigen – weil immer wer kommt. Auch heute Abend. Pünktlich um halb sieben gehen acht Hochmotivierte an den Start. Jeder und jede in seinem bzw. ihrem Tempo. So, dass man sich unterwegs noch in Ruhe unterhalten kann. Etwa mit Maria, die sich gerne der Geh-Gruppe angeschlossen hat.