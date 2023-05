Neues Hirntraining: Montessori für ältere Semester

„Eine Begleiterin“

Es gibt heftig divergierende Ansichten zu jener Pädagogik, die vor mehr als hundert Jahren von der aus Italien stammenden Ärztin und Philosophin Maria Montessori entwickelt wurde. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass ältere Menschen auf die Montessori-Methodik schnell und gut ansprechen.

Heute sagt die Frau, die in der Pension ein Masterstudium in Geragogik (per Definition ist das die Pädagogik für ältere Menschen) absolviert hat: „Ich war eine begeisterte Lehrerin, aber ich habe mich immer auch als eine Begleiterin gesehen.“

Als Begleiterin sieht sie sich auch in dem von ihr komplett neu geschaffenen Kurs in der so bezeichneten nachberuflichen Lebensphase. Ihr Anspruch: „Ich möchte älteren Menschen helfen, ihr Potenzial richtig zu erkennen und dann auch abzurufen, um dadurch möglichst lange Lebensqualität zu haben und unabhängig zu bleiben.“