Jung, österreichisch, philippinisch: Über das Wandeln zwischen Kulturen

Klischees

Gleichzeitig sollen aber die Stimmen der Jungen gestärkt werden. Denn während bei der ersten Generation noch die perfekte Integration, ja Assimilierung, das erklärte Ziel war, um in der weißen Mehrheitsgesellschaft möglichst nicht aufzufallen, geht es nachkommenden Generationen um etwas anderes. Großteils hier geboren und in einem multikulturellen Umfeld aufgewachsen, hinterfragen sie die Gegebenheiten und Hürden des Alltags und setzen sich eher zur Wehr.

"Man wird, gerade am Arbeitsplatz, oft nicht so ernst genommen", erzählt Gotz aus eigener Erfahrung. "Ich werde immer wieder gefragt, ob meine Eltern Hilfskräfte sind. Einmal hat ein Vorstand auf einem Arbeitsevent ganz nonchalant zu mir gesagt "Ah, Sie sind von den Philippinen? Ich habe in meinem Ferienhaus auch philippinische Putzkräfte. Das muss man nicht einfach so hinnehmen."

Wurzeln

Ihr selbst hätte ein Buch wie "Common Diversities", in dem andere mit gleichem oder ähnlichen Hintergrund aus ihrer Perspektive erzählen, als Heranwachsende geholfen. "In meinem Fall nicht so sehr bei der Identitätssuche - für mich war immer vollkommen klar, dass ich Österreicherin bin. Bis ich, zum Beispiel in der Schule, von anderen auf meine Herkunft angesprochen wurde, war das für mich kein Thema. Mir hätte dieses Buch aber sicher dabei geholfen, früher zu meinen Wurzeln zurückzufinden. Damit habe ich mich erst zu Studienzeiten wirklich beschäftigt." Rückmeldungen aus der Community bestätigen diese Wahrnehmung. Andere, die wie Gotz zwischen beiden Kulturen aufwuchsen, sagten bei Präsentation des Buches, dass sie sich in vielen Geschichten wiederfinden konnten.

Die Frage "Woher kommst du?" behandelt Christiane Gotz mittlerweile wie einen kleinen Test. Ich sage dann meistens 'Aus Hütteldorf - oder was meinst du?' Dann erkläre ich es eh. Oft kommt dann 'Kennst du xy, sie ist auch Filipina?" Die Anwort darauf ist immer nein. Die Welt ist zwar ein Dorf, aber so klein dann auch wieder nicht.