Yavuz Kurtulmus: "Ich würde gerne mit Pornos und Religion spielen"

Kurtulmus wurde 1980 in der Türkei als Sohn einer Familie mit mazedonischen Wurzeln geboren. Als er acht Jahre alt war, wanderte die Familie nach Österreich aus. Dass er homosexuell ist, wusste er eigentlich schon immer. Sein Outing war aber eine Überraschung. Als „Zwangsouting“ bezeichnet es Kurtulmus heute. „Meine Familie war in der Türkei und mein Vater in der Arbeit. Ich dachte, das ist die Gelegenheit, das erste Mal mit einem Mann Sex zu haben. Also habe ich einen Typen zu mir eingeladen. Natürlich kam genau an dem Tag mein Vater früher nach Hause“, erinnert er an die Situation zurück, die kurz danach für Schwierigkeiten in seinen familiären Beziehungen sorgte. Mit der Zeit sei aber alles leichter geworden. Dass Kurtulmus den Partner mit in die Türkei auf Familienbesuch nimmt, ist mittlerweile selbstverständlich. „Man muss schon auch Verständnis für die eigene Familie haben. Zu sagen: Ich bin so, akzeptiere mich oder ich gehe weg – so einfach ist die Geschichte nicht. Wenn deine Eltern damit noch nie konfrontiert wurden, muss man seinen Teil dazu beitragen, es ihnen zu erklären und verständlicher zu machen“, so Kurtulmus.