EsRap: “Rap hören ist wie Zeitung lesen”

Seit über einem Jahrzehnt mischt das Geschwisterduo die heimische Rap-Szene auf. Politische Texte und Identitätsfragen spielen dabei immer eine große Rolle. „Ich höre selber auch viel Rap, weil man einfach sehr viel mitbekommt. Auch, was gerade so los ist. Im Grunde ist Rap hören, wie Zeitung lesen”, sagt Esra Özmen. Alles, was sie und ihren jüngeren Bruder beschäftigt, findet auch in ihrer Musik Platz - vom Aufwachsen als Arbeiterkind, dem Gefühl fremd zu sein bis zum Strafzettel bekommen und Tempo 30 in Ottakring.

Raus aus der Wohlfühlzone

In ihrem neusten Album “Mamafih” probiert das Duo einiges Neues und wagt sich aus ihrer Wohlfühlzone heraus. Bisher hörten sie die Alben des Duos folgendermaßen an: Sie rappt. Er singt. Die Texte oft sind zweisprachig, deutsch-türkisch gemischt. Die Klänge sind modern, mit einer Mischung aus Arabesk - einer türkischen Musikrichtung, die oft sehr gefühlvoll ist, in der es überwiegend ums Leiden, unerfüllte Träume oder die Liebe geht. Deutschrap trifft auf emotionsgeladene, orientalische Klänge.