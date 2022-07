Immer erreichbar: Wenn’s im Urlaub x-mal klingelt

Man liegt am Strand, ein eiskaltes Getränk in der Hand, das Leben ist schön. Da durchbricht ein Handyklingeln das Meeresrauschen, am Display die Büronummer. Was tun? Für 31 Prozent der Büromitarbeiter ist die Antwort klar – natürlich abheben. Das ergab eine aktuelle Erhebung des Umfrageinstituts YouGov unter 2.000 deutschen Büroangestellten.

Von restloser Entspannung kann bei den Befragten keine Rede sein: Jeder Neunte nimmt sich gar vor, jeden einzelnen Urlaubstag für die daheimgebliebenen Kollegen und Vorgesetzten erreichbar zu sein. Sogar bei jenen, die in der Auszeit nicht ans Handy gehen, gilt: Ein Viertel schaut mindestens einmal pro Urlaubswoche in den dienstlichen Posteingang.