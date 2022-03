Im Garten: So bunt treiben es die Frühlingsblüher

Nicht nur in Rabatten oder Blumentöpfen machen viele Frühjahrsblüher uns Freude. Besonders die Tulpen stehen als Schnittblume derzeit hoch im Kurs. Doch es wäre all zu schade, wenn sie allzu schnell die Köpfe hängen lassen.

Deshalb sollte man schon beim Kauf darauf achten, dass man nur Tulpen nur mit geschlossenen Blüten, die sich hart anfühlen, mit nach Hause bringt.

Sind die Tulpenknospen weich und kraftlos, handelt es sich in der Regel um mindere Ware. Scheuen Sie sich auch nicht vor grünen Knospen. Tulpen wachsen nämlich auch in der Vase weiter, wo sie ihre Farbe zusehends bis zur Blüte entfalten.

Übel nehmen es die Blumen, wenn man sie in kaltes Wasser stellt, weshalb man nur abgestandenes bzw. lauwarmes Wasser verwenden sollte. Kaltes Wasser ist zu sauerstoffreich, was die Alterung Ihrer Blumen beschleunigt. Die Tulpen danken es Ihnen auch, wenn Sie sie anschneiden, bevor Sie sie in die Vase geben. Ein täglicher Nachschnitt ist aber nicht mehr notwendig. Allerdings ist die Tulpe äußerst durstig, weshalb man immer darauf achten sollten, dass ausreichend Wasser in der Vase ist.

Wer dann noch einen nicht zu warmen Standort wählt, hat sicher lange Freude an dem Strauß.