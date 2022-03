Trotz frostiger Nächte: Wer jetzt sät, darf im Mai ernten

Kräuter: Petersilie , Schnittlauch, Schnittknoblauch, Dille und Gewürzfenchel werden jetzt ausgesetzt oder gesät

Gemüse: Spinat, Karotten, Kohlrabi, Mangold, Radieschen, Erbsen oder Puffbohnen, die man wie Erbsen verwendet, können jetzt ins Beet

Jungpflanzenmarkt: Setzlinge gibt es in der City Farm Augarten: Am 11. und 18. März, jeweils 15 bis 18 Uhr; und am 12. und 19. März, jeweils von 10 bis 15 Uhr:



Grüne Welt: Wer mehr über die Cityfarm und übers Gärtnern wissen will, findet Infos in der „Grünen Welt“ - die nächste erscheint am 19. März in der KURIER-Freizeit