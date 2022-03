Hotel-Ranking: Wo Hunde im Urlaub willkommen sind

Hundefreundliche Ausstattung, haustierfreundliche Dienstleistungen, Rückmeldungen von Gästen sowie bereinigte Bewertungen auf online-Plattformen: An Hand dieser vier Faktoren zeichnete das Urlaubsportal www.hundehotel.info die beliebtesten 50 Unterkünfte für Urlaub mit Hund aus. Die Awards wurden heuer zum dritten Mal vergeben.

Platz 2 geht an Tirol

Zur Auswahl standen 645 Hotels aus zehn europäischen Ländern. Platz eins ging an das Landhotel Haus Waldeck (Phillippsreut, Bayern), Platz zwei an das Hotel Magdalena (Ried im Zillertal, Tirol) und Platz drei an das Naturforsthaus (Preitenegg, Kärnten). Insgesamt befinden sich unter den 50 prämierten Hotels 28 in Österreich, 14 in Deutschland, fünf in Italien sowie drei in der Schweiz.