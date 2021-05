Die schönsten Orte mit Hund: Unterwegs mit Beagle Daria

Daria wälzte sich glücklich im Hühner- und Kaninchendreck, half beim Unkraut jäten und Feuer machen und war tags darauf beim Ausflug an die Côte d’Azur schick am Strand von Nizza unterwegs. Wenn es den Menschen gut geht, geht es dem Hund gut, das Umfeld ist dabei fast egal. So lange man nur ein paar Dinge bedenkt. Etwa, dass Hitze Hunden unnötig zusetzt. Misst man die Temperatur in Bodennähe, so merkt man (vor allem bei Asphalt), dass die Luft dort deutlich heißer ist. Das sollte man berücksichtigen, Pausen machen und Wasser anbieten.

Insofern war es ein denkbar schlechter Start in Darias Leben als reisender Hund, als wir vor vielen Jahren zum ersten Mal mit ihr nach Kroatien auf unsere Lieblingsinsel fuhren. Ein schwerer Busunfall verursachte acht Stunden Stau auf der glühend heißen Autobahn. Doch Daria fand selbst das spannend. Menschen campierten auf der Straße, tranken Jägermeister, brieten Speck und boten ihr eine Kostprobe (vom Speck!) an. Selbst diese Hitzeschlacht, aus der es stundenlang kein Entrinnen gab, ließ sie nur kurz an ihrer Liebe zu Autofahrten zweifeln.

Bald stieg sie wieder begeistert ein. Und wir fuhren in die Steiermark, wo wir ein „Hunde-Outdoor-Wochenende mit Flusswanderung“ verbrachten. Acht Menschen und fünf Hunde. Schlafen, Kochen, Waschen, Essen, alles unter freiem Himmel. Daria hatte ihre Freude. Für sie ist ein Schlaflager im Wald ebenso schön wie ein Hotelzimmer in Nizza – oder ein Hundekorb auf einem schaukelnden Segelboot.