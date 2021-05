Infos

Klimafreundliche Anreise In der Region gibt es drei Bahnhöfe, einen in Hochfilzen und zwei in Fieberbrunn. Alle Nahverkehrszüge zwischen Hochfilzen

im Pillerseetal und Wörgl bzw. Kirchbichl sind in der Gästekarte inkludiert und können, ohne extra zu bezahlen, genutzt werden.

Unterkunft Genießerhotel Unterlechner in St. Jakob in Haus, Adults only.

– Selbstversorger-Appartements für Familien gibt es am Bauernhof von Stefan Unterlechner in Going, gafalhof.at

Waldbaden Lisa Flatscher ist Wander- und Bergführerin und bietet zusätzlich das Waldbaden an – für Gruppen, Einzelpersonen, Paare, Kinder und Menschen mit Beeinträchtigung, wandern-pillerseetal.at

Mit der Pillerseetal-Card (für vier Tage 52 €, Kinder 27 €) sind die Bergbahnen sowie der öffentliche Regiobus kostenlos nutzbar, ebenso zahlreiche Freizeiteinrichtungen wie etwa die größte Familienachterbahn Österreichs.

Auskunft Tourismusverband Pillerseetal unter Tel. 05354/563 04 oder auf pillerseetal.at